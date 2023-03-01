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Чемпионат Тюмени по автомобильному спорту стартует в мае

Спорт, 17:26 26 марта 2023

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Первый этап чемпионата Тюмени по автомобильному спорту "AUTOмногоборье-2023" стартует 13 мая. Он состоится на автодроме ДОСААФ в Метелево, сообщает "Школа экстремального вождения".

Следующий тур пройдет уже 10 июня. Затем тюменцев ждут 1 июля на третий этап, 29 июля - на четвертый этап. Предпоследние заезды организаторы проведут 12 августа, а финал намечен на 9 сентября.

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# автомобильный спорт , ДОСААФ , соревнования

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