Чемпионат Тюмени по автомобильному спорту стартует в мае

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Первый этап чемпионата Тюмени по автомобильному спорту "AUTOмногоборье-2023" стартует 13 мая. Он состоится на автодроме ДОСААФ в Метелево, сообщает "Школа экстремального вождения".

Следующий тур пройдет уже 10 июня. Затем тюменцев ждут 1 июля на третий этап, 29 июля - на четвертый этап. Предпоследние заезды организаторы проведут 12 августа, а финал намечен на 9 сентября.