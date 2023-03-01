В Тюменской области откроют парусную секцию для детей

| Фото: ТООО ВОИ (архив) | Фото: ТООО ВОИ (архив)

Парусную секцию для детей от 9 до 13 лет в классе яхт "Оптимист", и от 14 до 17 лет в классе яхт "Луч" откроет в регионе федерация парусного спорта Тюменской области.

Как сообщают организаторы, за два года на начальном уровне было обучено более 80 детей. В новом сезоне ребята смогут продолжить обучение на продвинутом уровне.

Федерация действует на базе яхт-клуба "Маяк". В летний период здесь будут проводиться парусные практики для всех желающих попробовать себя в этом спорте.