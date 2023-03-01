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Югорчанин Сергей Устюгов победил в лыжной гонке на чемпионате России

Спорт, 14:00 26 марта 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Золото гонки на 50 км завоевал спортсмен из ХМАО-Югры Сергей Устюгов на чемпионате России по лыжным гонкам в тюменской "Жемчужине Сибири" 26 марта. Югорчанин преодолел дистанцию за 2 часа 14 минут 16.3 секунды, сообщает информационный центр правительства региона.

Второе место занял Алексей Червоткин из Москвы, а на третьей ступеньке пьедестала - Александр Большунов (Архангельская область).

Тюменец Евгений Белов не попал в пятерку лучших. Он пересек финишную линию с отставанием от первого места на 6 минут 38 секунд. Спортсмен занял седьмое место.

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# Жемчужина Сибири , лыжные гонки , Сергей Устюгов , чемпионат России по лыжным гонкам

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