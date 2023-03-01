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Медики скорой помогли 1 тыс. 110 тюменцам в выходные

Общество, 13:40 27 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 110 жителям Тюмени и Тюменского района оказали помощь врачи и фельдшеры скорой в выходные, 25 и 26 марта, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В экстренной форме поступило 550 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставили 570 пациентов.

За этот же период с 8 до 21 часа диспетчеры передали в поликлиники 642 вызова. Во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и т. д.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 75 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

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# скорая медицинская помощь

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