Житель Вагайского района сломал руку жене кочергой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ранее судимого 38-летнего жителя д. Бегетино задержали сотрудники полиции в Вагайском районе за причинение средней тяжести вреда здоровью. Он отказался дарить подарок супруге, она устроила скандал и получила от него кочергой по руке, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

В дежурную часть отдела полиции № 1 "Тобольский" от медика поступила информация, что они оказали помощь 39-летней жительнице д. Бегетино Вагайского района. У нее был перелом правой локтевой кости. Участковый установил, что травму ей нанес супруг. Накануне ее дня рождения они поругались. Как объяснила женщина, муж отказался покупать ей подарок и она начала высказывать ему недовольства. Мужчина не справился с эмоциями, взял металлическую кочергу и ударил её по руке.

Селянин свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.