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Прямую трансляцию проведут библиотекари Ишима к юбилею писателя Валерия Медведева

Общество, 18:38 27 марта 2023

предоставлено Натальей Станичниковой | Фото: предоставлено Натальей Станичниковой

Ишимские библиотекари проведут онлайн-трансляцию "Проводник в мир детства – Валерий Медведев". Событие к 100-летию со дня рождения писателя и актера, уроженца Ишима, автора книги "Баранкин, будь человеком" стартует 28 марта в 12 часов в библиотеке "ИнтеллектЦентр".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила ведущий специалист учреждения Наталья Станичникова.

Сотрудники учреждения расскажут о нелегком детстве Валерия Медведева, его судьбе, разнообразии творческой деятельности, сообщат интересные и малоизвестные факты. Также зрители увидят книги с автографами писателя, хранящиеся в фонде ишимского музея.

"Прямые трансляции литературных мероприятий - это удобный современный инструмент не только для библиотекарей, но и для читателей и всех, кому интересен мир литературы", - отметила эксперт.

Онлайн-формат проведения мероприятий практикуется в библиотеках Ишима более двух лет и нашел отклик у пользователей, которые могут подключиться к просмотру из любого уголка страны, узнать новое, открыть для себя автора или книгу с неизвестной ранее стороны.

По словам библиотекаря, подобные встречи проводятся ежемесячно, на них выступают российские и местные авторы. Специалисты рассказывают о творчестве писателей-юбиляров, а также о ярких и значимых событиях российской литературы.

Трансляции собирают от 50 до 300 человек, рассказала Наталья Станичникова. И напомнила, что подключиться к событию можно здесь.

Инна Кондрашкина

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# библиотека , Ишим , онлайн-трансляция

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