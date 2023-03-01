Сотрудники "Транснефть – Сибири" провели плановую тренировку на подводном участке нефтепровода

"Транснефть – Сибирь" провела плановое учение на подводном переходе магистрального нефтепровода Бахиловский ЦПС – Хохряковский ЦПС через реку Вонтыръёган в ХМАО-Югре. Цель тренировочного мероприятия – проверка готовности и отработка действий персонала по локализации и ликвидации аварийного выхода нефти в условиях ледостава.

По легенде учений на участке нефтепровода в районе подводного перехода было зафиксировано снижение давления ниже допустимого. Диспетчер условно остановил транспортировку и оповестил руководителей подразделений и службу ведомственной охраны Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов, а также оперативные службы и контрольно-надзорные организации.

Для локализации в расчетное время прибыли подразделения линейной аварийно-эксплуатационной службы Нижневартовского УМН. После обследования участка магистрального нефтепровода был установлен факт условного выхода нефти на поверхность в результате повреждения трубопровода, выставлены запрещающие и предупредительные знаки, ограничен проезд стороннего автотранспорта, проведены замеры газовоздушной среды.

В процессе тренировки было установлено 75 м боновых заграждений в зимнем исполнении. Также использованы нефтесборное оборудование, машины для резки льда, шанцевый инструмент, установлены ПВХ-емкости для сбора "нефти". Для передачи оперативной информации и контроля ситуации на участке было организовано постоянное дежурство специалистов АО "Связьтранснефть".

Условная нештатная ситуация ликвидирована в нормативные сроки. После отбора и анализа проб атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод служба экологической безопасности и рационального природопользования Нижневартовского УМН подтвердила отсутствие загрязняющих веществ за заградительными рубежами.

В учебно-тренировочном занятии приняли участие около 40 человек, задействовано 10 единиц спецтехники и 70 единиц оборудования. Все этапы ликвидации условного выхода нефти пройдены успешно в нормативное время.

"Подобные учения мы проводим регулярно в течение года. Несмотря на то, что тренировки проходят по аналогичным вводным, каждая из них индивидуальна. Разная скорость ветра, течения реки, погодные условия – все накладывает отпечаток на практическое выполнение тех или иных действий. Самые сложные тренировки – в условиях ледостава. Сегодня персонал в очередной раз подтвердил свою готовность к нештатной ситуации на подводном переходе, продемонстрировав слаженность и четкость действий", – сообщил заместитель начальника Нижневартовского УМН по эксплуатации Р. А. Аминов.

Всего в зоне ответственности Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов – 40 переходов трубопроводов через водные преграды. На каждом из них определены рубежи локализации разливов нефти.