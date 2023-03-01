В районе улицы Чаплина в Тюмени временно не работают четыре светофора

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Из-за аварийного отключения электроэнергии в Тюмени не работают светофоры на перекрестках улиц Молодежная – Депутатская, Чаплина – Молодежная, Чаплина – Рабочая, Рабочая – Колхозная.

Как отметили в ГИБДД по Тюменской области, время аварийного отключения составит примерно полтора часа.

Автолюбителей Тюмени просят быть внимательнее на дорогах, следовать указаниям дорожных знаков и пропускать пешеходов.