Бесплатное обучение по направлению "Овцеводство" предлагает тюменская Школа фермера

| Фото: Минсельхоз РФ во ВКонтакте | Фото: Минсельхоз РФ во ВКонтакте

Школа фермера - совместный проект ГАУ Северного Зауралья и Россельхозбанка принимает заявки от всех желающих до 14 апреля, сообщает вуз.

Обучение будет проходить на базе университета в смешанном формате: очном, дистанционном, а также с выездными практическими занятиями на предприятиях региона.

По результатам отбора заявок будет сформирована группа из 30 человек. Обучение в школе бесплатное. Программа переподготовки составляет 266 часов. При успешном освоении слушатели получат диплом установленного образца.

Слушатели, которые по результатам конкурса не войдут в группу из 30 человек, но захотят получить уникальные знания по данному направлению, смогут пройти обучение на платной основе - стоимость 12 тыс. рублей.

По итогам обучения, каждый участник при поддержке преподавателей и сотрудников банка разработает и защитит бизнес-план будущего проекта, с перспективой участия в государственной программе поддержки "Агростартап" для получения гранта, а также специальных льготных кредитов банка на развитие проекта.

Подать заявки на участие необходимо через площадку Россельхозбанка Свое Фермерство, заполнив согласие на обработку персональных данных, а так же по адресу dpoakademia@mail.ru.