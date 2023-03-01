Пение вернувшихся с зимовки зябликов можно услышать в парках Тюмени

| Фото: vk.com/vera_1279 | Фото: vk.com/vera_1279

Зяблики начали постепенно возвращаться в Тюменскую область. Первых птиц заметили в экопарке "Затюменский" 25 марта, в Гагаринском – 28 марта.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила орнитолог, младший научный сотрудник института биологии ТюмГУ Полина Показаньева.

"Зяблики обычно прилетают в это время - в период схода снега. Их уже сейчас можно услышать во всех парках города. Европейские зяблики зимуют в Средиземноморье и на севере Африки, а наши уральские и сибирские - в Средней Азии", - рассказала она.

Зябликов сложно не заметить, особенно самцов. Благодаря выраженному половому диморфизму у самца коричневатые грудь, горло и щеки, на голове голубовато-серая шапочка спинка серо-бурая с зеленоватым надхвостьем и темно-бурые крылья и хвост. Самка отличается общим буро-серым тоном без резкой смены цветов на голове.

(пение зяблика с сайта "Птицы России")

Гнездование и кладка яиц у зябликов начинаются в начале мая. Насиживание и время выкармливания в гнезде — две недели. Отлёт в теплые страны — с сентября до середины октября.

Помимо зябликов в Тюменскую область уже вернулись грачи. Вслед за ними прилетели и скворцы. Первых заметили 9 марта в Тюмени. Жители Тобольска только сегодня зафиксировали первого скворца в городе.

Напомним, тюменские орнитологи проводят акцию "Весна идет", посвященную перелетным птицам. Жителям региона предлагают фиксировать птиц, самые активные получат подарки от организаторов.

Анжела Лебедева