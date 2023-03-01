В Тобольском районе проложат асфальт к новой школе в деревне Овсянникова

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Торги по заключению контрактов на ремонт муниципальных дорог на 2023 год провели в Тобольском районе. Подрядчики заасфальтируют улицу Трудовую в п. Сетово и подъезд к новой школе в д. Овсянникова. Здесь же покроют щебнем улицу Мельникова.

Об этом глава муниципального образования Леонид Митрюшкин написал в своих соцсетях.

"В деревне Суклём защебеним улицу Центральную и участок улицы Мира в селе Ермаково. Тротуар постоим в деревне Башкова и селе Абалак. С этим вопросом ко мне на встречах с населением не раз обращались жители, им приходилось ходить по обочине вдоль проезжей части с интенсивным движением. Это небезопасно, особенно для детей. Пешеходная дорожка просто необходима. В Абалаке она будет с освещением: установим фонари", - рассказал он.

Дороги в деревнях и сёлах Тобольского района ремонтируем в три этапа в зависимости от их состояния. По словам главы, в рамках выделяемого бюджета максимально учитываются пожелания населения.

"Отремонтировать сразу все дороги в деревнях и сёлах невозможно, поэтому в первую очередь приводим в порядок те улицы, которые уже не терпят отлагательств", - подчеркнул Леонид Митрюшкин.