Почти 17 миллионов рублей отдали мошенникам тюменцы за неделю

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кредит на 3 млн рублей оформил поверивший телефонному мошеннику житель Тюмени, средства потерпевший перевел на указанный злоумышленником счет, сообщает прокуратура Тюменской области.

Всего за минувшую неделю из-за действий мошенников жители региона лишились 16,9 млн рублей. Обманщики использовали соцсети, сайты объявлений, а также предлагали жертвам сверхдоход от инвестиций.

Одними из самых распространенных мошеннических схем остаются "звонок из службы безопасности банка" и хищение под предлогом предотвращения их "списания" денег.