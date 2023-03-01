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Почти 17 миллионов рублей отдали мошенникам тюменцы за неделю

Происшествия, 14:34 29 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кредит на 3 млн рублей оформил поверивший телефонному мошеннику житель Тюмени, средства потерпевший перевел на указанный злоумышленником счет, сообщает прокуратура Тюменской области.

Всего за минувшую неделю из-за действий мошенников жители региона лишились 16,9 млн рублей. Обманщики использовали соцсети, сайты объявлений, а также предлагали жертвам сверхдоход от инвестиций.

Одними из самых распространенных мошеннических схем остаются "звонок из службы безопасности банка" и хищение под предлогом предотвращения их "списания" денег.

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