Тюменца с мефедроном задержала полиция

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в распространении наркотиков задержали полицейские в Тюмени. Как сообщает региональное управление МВД России, у 41-летнего местного жителя изъяли полимерные свертки с 3 гр мефедрона.

При обыске по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили упаковочные материалы и еще около 50 гр запрещенного вещества. Задержанный признался, что заказывал наркотик партиями через Интернет, фасовал его на разовые дозы и распространял по городу.

В отношении ранее не судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК Российской Федерации. Максимальная санкция - лишение свободы на срок до 15 лет.