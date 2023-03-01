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Тюменца с мефедроном задержала полиция

Происшествия, 15:42 29 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в распространении наркотиков задержали полицейские в Тюмени. Как сообщает региональное управление МВД России, у 41-летнего местного жителя изъяли полимерные свертки с 3 гр мефедрона.

При обыске по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили упаковочные материалы и еще около 50 гр запрещенного вещества. Задержанный признался, что заказывал наркотик партиями через Интернет, фасовал его на разовые дозы и распространял по городу.

В отношении ранее не судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК Российской Федерации. Максимальная санкция - лишение свободы на срок до 15 лет.

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