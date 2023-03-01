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Почетным донорам Тюменской области выплатили по 16 тысяч 500 рублей

Общество, 14:45 29 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ежегодную денежную выплату более 16 тыс. 500 рублей получили почетные доноры крови, проживающие в Тюменской области. В субъекте таких - 6 тыс. 600 человек, сообщает информационный центр регионального правительства.

Выплату предоставляют ежегодно не позднее 1 апреля. Всего из федерального бюджета на это направили почти 110 млн рублей. Подать заявление на эту услугу можно через единый портал Госуслуг, портал услуг Тюменской области или в МФЦ.

В Тюменской области для почетных доноров предусмотрены также региональные меры социальной поддержки: бесплатный проезд по транспортной карте на городском, автомобильном пригородном и внутрирайонном транспорте (кроме такси) и бесплатный проезд на автотранспорте внутриобластного сообщения при предъявлении удостоверения.

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