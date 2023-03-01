Студенты-медики Тюменской области соревнуются за звание лучших на конкурсе "Профессионалы"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

25 конкурсантов принимают участие в региональном этапе конкурса профессионального мастерства "Профессионалы" на базе Тюменского медицинского колледжа с 27 марта. Соревнования проходят по пяти компетенциям: "Лабораторно-медицинский анализ", "Лечебная деятельность", "Медицинская оптика", "Стоматология ортопедическая" и "Фармацевтика".

Как рассказала главный эксперт компетенции "Лабораторно-медицинский анализ", заведующая производственной практикой Светлана Пляшкова, чемпионат проходит с 27 по 31 марта включительно. Первые два дня были подготовительными. 29, 30 и 31 марта — конкурсные дни.

"Мы собрали участников из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Ишима, это обучающиеся от первого до последнего курса. Отбирали лучших. Так, у нас с октября 2022 года организованы кружки по профессиональному мастерству. Там мы готовим наших ребят. В начале марта проходил отборочный конкурс на участие в региональном чемпионате по каждой компетенции. На него попали по два-три участника в зависимости от каждого кружка. Конечно, это лучшие, с которыми мы работаем прицельно", — добавила Светлана Пляшкова.

Оценивать умения молодежи будут профессионалы. Экспертное сообщество представлено не только преподавательским составом, но и индустриальными партнерами — представители медицинских и фармацевтических организаций, оптик, стоматологий.

Участие в таких соревнованиях дает выпускникам возможность повысить шансы на трудоустройство, а первокурсникам - заряд мотивации для дальнейшего обучения, чтобы на выходе стать блестящими специалистами.

Чемпионат "Профессионалы" призван заменить международное движение WorldSkills. Директор медколледжа Марина Макарова заметила, что российский конкурс полностью основан на федеральном государственном образовательном стандарте, он не оторван от образовательного процесса. "ФГОСы — это документы, по которым мы готовим специалистов. Есть программы, в которых четко прописаны количество предметов и часов, итоговый государственный экзамен. Платформа, на которую заносятся результаты, доступна на русском языке. У WorldSkills же она была полностью адаптирована под английский язык и основана на западной подготовке. Тогда экспертам было очень тяжело работать", — поделилась Марина Макарова.

Отметим, региональный этап конкурса профессионального мастерства "Профессионалы" проходит в Тюменской области с 27 марта по 3 апреля. Участие в нем принимают 165 школьников от 14 лет и старше. Кроме учащихся к этапу конкурса "Профессионалы" присоединились 330 студентов заведений среднего профессионального образования. Состязания в профмастерстве пройдут на 14 площадках в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске. Всего на конкурсе представлено 86 компетенций. Оценивать конкурсантов будут 680 экспертов.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин