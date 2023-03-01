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Студенты-медики Тюменской области соревнуются за звание лучших на конкурсе "Профессионалы"

Общество, 15:29 29 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

25 конкурсантов принимают участие в региональном этапе конкурса профессионального мастерства "Профессионалы" на базе Тюменского медицинского колледжа с 27 марта. Соревнования проходят по пяти компетенциям: "Лабораторно-медицинский анализ", "Лечебная деятельность", "Медицинская оптика", "Стоматология ортопедическая" и "Фармацевтика".

Как рассказала главный эксперт компетенции "Лабораторно-медицинский анализ", заведующая производственной практикой Светлана Пляшкова, чемпионат проходит с 27 по 31 марта включительно. Первые два дня были подготовительными. 29, 30 и 31 марта — конкурсные дни.

"Мы собрали участников из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Ишима, это обучающиеся от первого до последнего курса. Отбирали лучших. Так, у нас с октября 2022 года организованы кружки по профессиональному мастерству. Там мы готовим наших ребят. В начале марта проходил отборочный конкурс на участие в региональном чемпионате по каждой компетенции. На него попали по два-три участника в зависимости от каждого кружка. Конечно, это лучшие, с которыми мы работаем прицельно", — добавила Светлана Пляшкова.

Оценивать умения молодежи будут профессионалы. Экспертное сообщество представлено не только преподавательским составом, но и индустриальными партнерами — представители медицинских и фармацевтических организаций, оптик, стоматологий.

Участие в таких соревнованиях дает выпускникам возможность повысить шансы на трудоустройство, а первокурсникам - заряд мотивации для дальнейшего обучения, чтобы на выходе стать блестящими специалистами.

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Чемпионат "Профессионалы" призван заменить международное движение WorldSkills. Директор медколледжа Марина Макарова заметила, что российский конкурс полностью основан на федеральном государственном образовательном стандарте, он не оторван от образовательного процесса. "ФГОСы — это документы, по которым мы готовим специалистов. Есть программы, в которых четко прописаны количество предметов и часов, итоговый государственный экзамен. Платформа, на которую заносятся результаты, доступна на русском языке. У WorldSkills же она была полностью адаптирована под английский язык и основана на западной подготовке. Тогда экспертам было очень тяжело работать", — поделилась Марина Макарова.

Отметим, региональный этап конкурса профессионального мастерства "Профессионалы" проходит в Тюменской области с 27 марта по 3 апреля. Участие в нем принимают 165 школьников от 14 лет и старше. Кроме учащихся к этапу конкурса "Профессионалы" присоединились 330 студентов заведений среднего профессионального образования. Состязания в профмастерстве пройдут на 14 площадках в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске. Всего на конкурсе представлено 86 компетенций. Оценивать конкурсантов будут 680 экспертов.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

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# конкурс , профессионалы , тюменский медицинский колледж

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