Тюменские биатлонисты победили в сингл-миксте на PARI чемпионате России

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Команда Тюменской области в составе Евгения Гараничева и Виктории Сливко одержала победу в сингл-миксте на PARI чемпионате России в Ханты-Мансийске 30 марта.

По информации Союза биатлонистов России, на вторую ступень пьедестала почета поднялись спортсмены из Санкт-Петербурга, третьими стали биатлонисты Новосибирской области.

PARI чемпионат России проходит в Ханты-Мансийске с 27 марта по 2 апреля. Тюменскую область представляют 14 биатлонистов: восемь мужчин и шесть женщин. Всего в соревнованиях участвуют 160 спортсменов из 23 субъектов России и Республики Беларусь.