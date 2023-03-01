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Тюменские биатлонисты победили в сингл-миксте на PARI чемпионате России

Спорт, 13:53 30 марта 2023

t.me/russianbiathlon

Команда Тюменской области в составе Евгения Гараничева и Виктории Сливко одержала победу в сингл-миксте на PARI чемпионате России в Ханты-Мансийске 30 марта.

По информации Союза биатлонистов России, на вторую ступень пьедестала почета поднялись спортсмены из Санкт-Петербурга, третьими стали биатлонисты Новосибирской области.

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PARI чемпионат России проходит в Ханты-Мансийске с 27 марта по 2 апреля. Тюменскую область представляют 14 биатлонистов: восемь мужчин и шесть женщин. Всего в соревнованиях участвуют 160 спортсменов из 23 субъектов России и Республики Беларусь.

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# биатлон , ХМАО - Югра , чемпионат России

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