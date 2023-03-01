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Тюменская область стала победителем премии "Russian Business Guide. Люди года - 2023"

Общество, 17:28 30 марта 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Победителем премии "Russian Business Guide. Люди года – 2023" стала Тюменская область. Церемония вручения наград состоялась в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты России в Москве 29 марта, сообщает информационный центр правительства региона.

Бизнес-награда присуждена в номинации "Инвестиционная привлекательность региона". Эксперты высоко оценили работу тюменской команды с инвесторами, в том числе с иностранными, а также проведение Тюменского экспортного форума, который привлек представителей не только других регионов, но и зарубежных стран.

Памятную статуэтку RBG заместителю генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Игорю Смолягину вручил вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев.

Награды Russian Business Guide вручаются представителям регионов, активно способствующих развитию бизнеса, развивающих инвестиционные возможности территорий.

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# инвестиции , инвестиционное агентство Тюменской области , Торгово-промышленная палата

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