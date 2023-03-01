Тюменская прокуратура проведет проверку по факту пожара на улице Пролетарской

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Проверку по факту пожара в одной из квартир многоэтажного дома по ул. Пролетарская, д. 102 организовала прокуратура Тюменской области. Инцидент, где пострадала семья с двумя детьми 2019 и 2021 годов рождения, произошел 30 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Проводится проверка исполнения законодательства о противопожарной безопасности, а также о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, троих тюменцев с признаками отравления угарным газом они доставлены в учреждение здравоохранения. Причина пожара устанавливается.