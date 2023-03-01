Жители Тюменской области экономят на крупных покупках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экономить на крупных покупках продолжают жители Тюменской области. Потребительская активность с начала года остается сдержанной, сообщает департамент экономики Тюменской области.

"После предновогодних распродаж потребители придерживались сберегательной модели поведения, отказываясь от приобретения дорогостоящих товаров", - уточнили в ведомстве.

Впрочем, по оценке регионального департамента экономики, рекордные объемы ввода жилья, выдачи ипотечных кредитов в конце прошлого года, возможно, окажут влияние на повышение потребительской активности. Прогнозируется увеличение спроса на ремонтные работы, строительные и отделочные материалы, мебель и бытовую технику для обустройства нового жилья.