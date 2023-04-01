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"Том Сойер фест" в Тобольске откроет третий сезон в июне

Общество, 13:16 13 апреля 2023

группа "Том Сойер Фест - Тобольск" ВКонтакте | Фото: группа "Том Сойер Фест - Тобольск" ВКонтакте

Третий сезон фестиваля сохранения исторической среды "Том Сойер фест" начнется в Тобольске в июне. Волонтеры восстановят одноэтажный деревянный дом по адресу ул. Алябьева, 43а. Об этом ИА "Тюменская линия" сообщила координатор фестиваля Елена Фёдорова.

"Мы зайдем на дом после восстановления крыши в июне, ремонт кровли организует администрация. Сначала очистим дом от старой краски, затем прогрунтуем и покрасим в два слоя. Для покраски используем краскопульт, если найдутся спонсоры на его приобретение. Планируем заменить наличники, подбираем с более интересным орнаментом. Добавим домовой резьбы на декор карнизов", — рассказала она.

Выбранному для восстановления дому 50 лет. Сейчас в нем живет молодая семья, которой он перешел по наследству.

Работы на объекте продлятся не менее двух месяцев. Присоединиться к ним приглашают всех неравнодушных жителей, следить за анонсами фестиваля можно в группе ВКонтакте.

Фестиваль "Том Сойер фест" направлен на сохранение исторических домов, ценных с архитектурной точки зрения, но не признанных памятниками архитектуры официально. В Тобольске он проводится при участии неформального объединения "Добрая воля". В прошлые сезоны "Том Сойер фест" восстановил дома по ул. Челюскинцев, 8 и ул. Мусы Джалиля, 33.

Влада Нерадовская

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# Том Сойер фест

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