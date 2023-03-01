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100 тысяч рублей штрафа выплатит тюменка за ложный донос

Происшествия, 17:41 31 марта 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей назначил суд тюменке за ложный донос. Она обвинила мужчину в якобы тяжком преступлении, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Девушка сообщила следователю, что 2 января 2022 года гражданин ее изнасиловал и совершил иные насильственные действия. Этой информацией она ввела в заблуждение правоохранительные органы, которые организовали процессуальную проверку.

В судебном заседании подсудимая вину не признала. К показаниям девушки суд относится критически, расценивает их как способ уйти от ответственности.

В ходе предварительного следствия тюменка сообщила, что оговорила мужчину. Между ними произошел конфликт, позже она решила отомстить обидчику. В содеянном раскаивается. Гражданка ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно, на учетах у врача-психиатра, нарколога не состоит.

С учетом всех обстоятельств дела суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

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