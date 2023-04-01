  • 1 апреля 20231.04.2023суббота
  • В Тюмени -2..-4 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более трех лет проведет в колонии житель Тюмени за жестокое обращение с сыном

Происшествия, 19:08 31 марта 2023

Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Три года и шесть месяцев проведет в колонии за жестокое обращение с сыном житель Тюмени. Мужчина в одиночку пытался воспитывать ребенка после смерти жены. Но при этом применял недопустимые методы – бил ремнем, пил спиртное сам и заставлял пробовать водку сына, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

После очередного наказания – 12-летний подросток не записал домашнее задание, за что отец его несколько раз ударил по голове, парень сбежал к бабушке. Инцидент произошел в 2022 г. Тогда они не обратились в полицию – боялись, что отец, оставшись на свободе продолжит их избивать.

На судебном заседании подсудимый вину не признал. Пояснил, что в отношении сына никаких преступлений не совершал: воспитывал его строго, требовал хорошей успеваемости в школе. Считает, что мальчика настраивает против него теща.

Суд критически отнесся к показаниям мужчины. По месту жительства он характеризуется отрицательно, злоупотребляет алкоголем. Назначенный срок виновный проведет в колонии общего режима.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:42 31.03.2023Штраф в 1,5 тыс. рублей оплатит жительница Тюмени за езду по обочине
19:08 31.03.2023Более трех лет проведет в колонии житель Тюмени за жестокое обращение с сыном
18:58 31.03.2023Хозяина собаки, разодравшей лицо малышу, будут судить в Тюмени
18:14 31.03.2023Тюменка вынесла из магазина 76 тысяч рублей