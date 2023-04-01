Более трех лет проведет в колонии житель Тюмени за жестокое обращение с сыном

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Три года и шесть месяцев проведет в колонии за жестокое обращение с сыном житель Тюмени. Мужчина в одиночку пытался воспитывать ребенка после смерти жены. Но при этом применял недопустимые методы – бил ремнем, пил спиртное сам и заставлял пробовать водку сына, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

После очередного наказания – 12-летний подросток не записал домашнее задание, за что отец его несколько раз ударил по голове, парень сбежал к бабушке. Инцидент произошел в 2022 г. Тогда они не обратились в полицию – боялись, что отец, оставшись на свободе продолжит их избивать.

На судебном заседании подсудимый вину не признал. Пояснил, что в отношении сына никаких преступлений не совершал: воспитывал его строго, требовал хорошей успеваемости в школе. Считает, что мальчика настраивает против него теща.

Суд критически отнесся к показаниям мужчины. По месту жительства он характеризуется отрицательно, злоупотребляет алкоголем. Назначенный срок виновный проведет в колонии общего режима.