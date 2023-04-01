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Около 300 кг меда соберут с пасеки ГАУ Северного Зауралья 

Общество, 13:36 01 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 300 кг меда соберут с пасеки ГАУ Северного Зауралья. Созданная много лет назад в учебных целях пасека получает вторую жизнь.

В 2022 году приглашенный к сотрудничеству опытный пчеловод Андрей Канышев улучшил генофонд пчел. Нынче вуз приобретет ульи, рамки, наващиватели, медогонку и пыльцесборники. По словам директора института биотехнологии и ветеринарной медицины Алексея Бахарева, это позволит собрать с пасеки, где трудятся 13 пчелосемей, не менее 300 кг меда.

"Большую часть меда раздадим в рамках социального проекта "Аграрный университет – любимому городу", – подчеркнул Алексей Бахарев. – Остальной товар смогут приобрести все желающие по доступной цене". Он добавил, что продукция пройдет обязательную экспертизу в лаборатории.

Улучшение материально-технической базы положительно скажется на образовательном процессе, ведь на пасеке проходят практику будущие ветеринары и зоотехники. В вузе им преподают такие дисциплины, как пчеловодство и болезни пчел, пишет КП-Тюмень.

Кстати, в ГАУ Северного Зауралья ежемесячно проходят собрания пчеловодов, где обсуждаются насущные проблемы отрасли. Так, на встрече, состоявшейся 25 марта, руководитель Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам Сергей Палевич затронул проблему гибели пчел, опыляющих обработанные пестицидами поля. Руководитель ведомства дал рекомендации, как найти общий язык аграриям, заинтересованным в получении урожая, и пчеловодам, для которых мед – основной источник дохода.

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# ГАУ Северного Зауралья , пчеловодство

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