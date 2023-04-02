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Более чем 1,5 раза вырос товарооборот между Тюменской областью и Белоруссией

Губернатор, 12:05 02 апреля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

По объему товарооборота среди стран СНГ Белоруссия является одним из трех важнейших партнеров Тюменской области. В прошлом году этот показатель вырос в более чем 1,5 раза. В регионе проживают более 2 тыс. белорусов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Сегодня неоспоримая поддержка друг друга ощутима во всех сферах жизни наших стран. Мы дорожим братскими узами, тем, что было создано за многие годы. За почти три десятилетия с момента подписания договора об образовании Сообщества России и Беларуси мы много сделали для развития межнационального сотрудничества", - говорится в поздравлении губернатора Тюменской области Александра Моора. Его он адресовал землякам в честь Дня единения народов России и Белоруссии.

По оценке главы региона, укреплению экономического сотрудничества способствуют национально-культурные автономии и творческие коллективы. Они бережно сохраняют традиции белорусского народа, помогают в выстраивании взаимодействия между дружественными народами.

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# Александр Моор , Белоруссия

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