Пробный тур идет для участников Всероссийской олимпиады в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пробный тур стартовал для участников Всероссийской олимпиады по информатике в Тюмени. Школьники знакомятся с примерными заданиями и процедурой проведения олимпиады. Площадка организована в Легкоатлетическом манеже, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Основные состязания пройдут 3 и 5 апреля. В свободное время для школьников и их сопровождающих проведут экскурсии по городу. Также они узнают о возможностях Тюменского индустриального университета и ведущих предприятий региона. Запланированы тематические круглые столы и интеллектуальные игры. Итоги олимпиады станут известны 6 апреля.

Напомним, открытие финала Всероссийской олимпиады школьников по информатике прошло во Дворце культуры "Нефтяник" Тюмени 2 апреля. В заключительном этапе участвуют более 350 человек из 73 регионов России. В их числе — два ученика Физико-математической школы Тюменской области.