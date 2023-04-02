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Пробный тур идет для участников Всероссийской олимпиады в Тюмени

Общество, 17:17 02 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пробный тур стартовал для участников Всероссийской олимпиады по информатике в Тюмени. Школьники знакомятся с примерными заданиями и процедурой проведения олимпиады. Площадка организована в Легкоатлетическом манеже, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Основные состязания пройдут 3 и 5 апреля. В свободное время для школьников и их сопровождающих проведут экскурсии по городу. Также они узнают о возможностях Тюменского индустриального университета и ведущих предприятий региона. Запланированы тематические круглые столы и интеллектуальные игры. Итоги олимпиады станут известны 6 апреля.

Напомним, открытие финала Всероссийской олимпиады школьников по информатике прошло во Дворце культуры "Нефтяник" Тюмени 2 апреля. В заключительном этапе участвуют более 350 человек из 73 регионов России. В их числе — два ученика Физико-математической школы Тюменской области.

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# информатика , олимпиада школьников

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