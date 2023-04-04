Для молодых тюменских медиков впервые проведут занятие по этике и деонтологии

| Фото: ТГ-канал Леонида Митрюшкина (архив) | Фото: ТГ-канал Леонида Митрюшкина (архив)

Занятие по медицинской этике и деонтологии впервые проведут для молодых врачей Тюмени на базе медицинского университета в июне. Начинающим специалистам через систему наставничества помогают региональный департамент здравоохранения и медицинский вуз, где работает служба сопровождения выпускников.

"Планируется, что к нам придут врачи, которые окончили университет год или два назад. Опыта работы у них нет и, конечно, возникает много вопросов по взаимодействию с пациентами, другими медиками, руководством. В целом у нас было много составляющих, почему решили провести эту образовательную встречу, в том числе она обусловлена и неправильным пониманием роли медицинского работника. Запросы исходили и от руководителей медицинских организаций, что молодым врачам надо быть более подкованными в вопросах этики, нужны и теория, и практика", – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель службы сопровождения выпускников, д.м.н., профессор Тюменского медуниверситета Владимир Жмуров.

В программу организаторы включили широкий круг вопросов. Будут обсуждаться профессиональная врачебная этика, как врач должен вести себя, какой внешний вид у него должен быть, взаимоотношения между врачами, больными, его родственниками, другими медицинскими работниками. Особое внимание планируется уделить роли психогенных факторов в конфликтных ситуациях, этикоправовым аспектам здравоохранения, кодексу профессиональной этики медицинских работников и многому другому. Также участникам покажут фильм, а после специалист даст объяснение сложных ситуаций из ленты.

Экспертом выступит заведующий кафедрой медицинской деонтологии с сетевой секцией биоэтики ЮНЕСКО ТюмГМУ, кандидат медицинских наук Игорь Шоломов.

"Тема обширная, мы планируем выделить на нее один день, примерно четыре часа. Но если по обратной связи поймем, что нужна еще одна встреча, то обязательно повторим. Возможно, привлечем дополнительных специалистов", – добавил профессор.

Владимир Жмуров отметил, что в этом учебном году также планируются и другие образовательные блоки для выпускников. В апреле пройдет тренинг по тайм-менеджменту, в мае - по конфликтологии.

Виктория Макарова