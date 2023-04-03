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Около четырех тысяч заявок из Тюменской области получили организаторы XXVIII Студвесны

Общество, 13:23 03 апреля 2023

из архива организаторов областной студенческой весны | Фото: из архива организаторов областной студенческой весны

Около четырех тысяч заявок от 2 тыс. 500 человек из Тюменской области получили организаторы XXVIII областной студенческой весны, сообщает информационный центра правительства региона.

В 2023 году к Студвесне присоединятся учащиеся вузов и ссузов, работающая молодежь от 18 до 35 лет со стажем не менее трех месяцев — новая категория, добавленная в честь 30-летия молодежной политики региона.

Участники представят 2 тыс. 947 концертных номеров и 990 проектов. Самые многочисленные направления — "Танцевальное", "Музыкальное" и "Интеллектуальные игры".

С 3 апреля начинаются кастинги, отборочные туры, установочные сессии. С расписанием всех событий можно ознакомиться по ссылке. 16 апреля состоится гала-концерт, где объявят обладателей Гран-при фестиваля и призеров в направлении "Концертные программы".

Отметим, до 23 часов 59 минут 4 апреля на сайте студвесна72.рф продолжается регистрация на три направления — "Концертные программы", "Хакатон" и "Машины Голдберга".

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"Студенческая весна" проходит в Тюменской области с 1996 года. В российской Студвесне делегация региона принимает участие с 1998 года. Тюменцы являются шестикратными обладателями Гран-при в направлении "Концертные программы".

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# молодежь , Студенческая весна

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