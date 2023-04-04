Пьяный водитель опрокинул автомобиль на улице Чекистов в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пьяный житель Тюмени за рулем Škoda снес дорожный знак и опрокинул автомобиль на ул. Чекистов утром 4 апреля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, 62-летний водитель не вписался в поворот и въехал в бордюр. Пострадавших в этом ДТП нет. Показания алкотестера составили 1,19 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На автомобилиста составлены административные материалы за пьяное вождение и повреждение дорожных сооружений.