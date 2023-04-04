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Для участников тюменского конкурса творческих проектов "ЦЕХ" подготовили "пакет помощи"

Общество, 17:13 04 апреля 2023

МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

"Пакет помощи" для участников конкурса творческих проектов "ЦЕХ" подготовили молодежный театральный центр "Космос" и мультицентр "Контора пароходства". Это документ-подсказка, в котором подробно расскажут о заполнении заявки, сообщили организаторы.

Конкурс включает в себя четыре основных направления: околотеатральные проекты, поддержка театральных и околотеатральных фестивалей, проекты в области современного визуального искусства и поддержка художников на поездку в арт-резиденцию. Участник заполняет заявку, а после в онлайн-формате защищает свой проект перед федеральными и региональными экспертами. Защита проектов пройдет 4 и 5 мая.

Кроме того, по 25 апреля пройдет в онлайн и офлайн-формате образовательная программа. Она направлена на улучшение качества проектов и подготовку участников к защите заявок.

Имена победителей назовут 12 мая. Максимальная сумма поддержки составляет 250 тыс. рублей.

Прием заявок завершится 30 апреля. Подробности на официальном сайте.

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# конкурс ЦЕХ , Контора пароходства , МТЦ Космос

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