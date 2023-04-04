В Тобольском районе 91 огнеборец будет следить за пожарной обстановкой в селах

| Фото: ТГ-канал Леонида Митрюшкина | Фото: ТГ-канал Леонида Митрюшкина

91 огнеборец будет следить за пожароопасной обстановкой в селах Тобольского района. В их распоряжении находится 21 спецмашина, к патрулированию также подключатся 22 добровольческих отряда и 181 волонтер. На вооружении - 167 ранцевых огнетушителей и 25 мотопомп.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

"К пожароопасному сезону мы подготовились ещё осенью: убрали сухую траву, камыш и создали вокруг населённых пунктов защитные минерализованные полосы. Их общая протяжённость - 200 километров. В особую боевую готовность привели пожарные посты - в Тобольском районе их 15", - добавил он.

Шесть федеральных постов расположены в Абалаке, Байкалово, Загваздиной, Санниково, Кутарбитке и на Левобережье. Восемь муниципальных базируются в Булашово, Дегтярево, Карачино, Михайловке, Малой Зоркальцевой, Надцах, Сетово и Ушарова. В особо сложных ситуациях на подмогу придет авиалесоохрана и аграрии. Для подвоза воды задействуют коммунальные предприятия района.

"Очень надеюсь, что их помощь всё же не пригодится. Рассчитываю на бдительность и благоразумность жителей сёл и деревень. Начните уже сейчас оберегать свой дом от огня: наведите порядок, уберите прошлогодний мусор, но не сжигайте его. На всякий случай запаситесь водой для хозяйственных нужд. За ущерб, причинённый природе, строго наказывают. Штрафы многомиллионные, рассчитываются, исходя из площади, поврежденной огнем. Поджигатели могут получить и уголовный срок", - сказал Леонид Митрюшкин.

Напомним, в прошлом году в Тобольском районе наказали 22 правонарушителя, по чьей вине произошли ландшафтные пожары.

В Тюменской области с 3 апреля введен противопожарный режим. Запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор.