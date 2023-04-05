Мошенники получили доступ к смартфону жителя Тобольска и оформили на него кредит

| Фото: УМВД Тюменской области (скриншот) | Фото: УМВД Тюменской области (скриншот)

Кредит на жителя Тобольска оформили мошенники, сообщает УМВД Тюменской области. Злоумышленники убедили мужчину установить на смартфон приложение для удаленного доступа.

Тоболяку позвонил якобы сотрудник банка и рассказал, что на его имя пытаются незаконно оформить кредит. Чтобы остановить незаконную процедуру, мошенник предложил установить приложение, схожее с приложением одного из банков.

Однако программа оказалась средством для удаленного доступа к телефону. Мошенники самостоятельно оформили кредит и перевели деньги на другие счета. Тоболяк понял, что попался на уловку и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.