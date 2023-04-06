Более 1,2 миллиона рублей заплатят тюменцы за незаконные игровые автоматы

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

За незаконную азартную деятельность в Тюмени и Тюменском районе будут судить троих местных жителей, разместивших игровые автоматы в тамбурах магазинов, сообщает региональная прокуратура.

Для взыскания в пользу государства дохода, полученного от нелегальных игр, надзорное ведомство обратилась к обвиняемым с иском на сумму свыше 1,2 млн рублей.

По версии следствия, желающие принять участие в игре помещали деньги в купюроприемники и через Интернет получали доступ к различным азартным играм.

В апреле 2022 года игровое оборудование было изъято, а на имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Тюмени.