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Более 1,2 миллиона рублей заплатят тюменцы за незаконные игровые автоматы

Происшествия, 14:54 06 апреля 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

За незаконную азартную деятельность в Тюмени и Тюменском районе будут судить троих местных жителей, разместивших игровые автоматы в тамбурах магазинов, сообщает региональная прокуратура.

Для взыскания в пользу государства дохода, полученного от нелегальных игр, надзорное ведомство обратилась к обвиняемым с иском на сумму свыше 1,2 млн рублей.

По версии следствия, желающие принять участие в игре помещали деньги в купюроприемники и через Интернет получали доступ к различным азартным играм.

В апреле 2022 года игровое оборудование было изъято, а на имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Тюмени.

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# азартные игры

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