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Организаторы Студвесны проверили у тюменцев знания о здоровом образе жизни

Общество, 18:18 06 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль здоровья для тюменцев провели участники областной "Студенческой весны" на Цветном бульваре в Тюмени 6 апреля. Они исполнили музыкальные композиции и танцевальные номера.

Студенческие коллективы спели каверы на известные песни — The Hatters "Танцы", Ella Fitzgerald "All of me", Jennifer Hudson "Ain’t no mountain high enough". Ансамбли выступили с народными и современными постановками.

"Традиционно мы собираемся в преддверии Всемирного дня здоровья, стараемся радовать жителей города. Также в программе была викторина, где за правильные ответы по этой тематике каждый мог получить дизайнерский стикерпак, упаковку аскорбиновой кислоты и биомороженое", — сказала корреспонденту "Тюменской линии" исполнительный директор областного студенческого фестиваля Анастасия Егорова.

Кроме этого, среди участников Студвесны были разыграны призы от партнеров.

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Областной фестиваль проходит в Тюмени по 12 направлениям. С 3 по 16 апреля студенты показывают свои номера и получают обратную связь от экспертов. Всего на конкурс поступило 5 тыс. заявок от 2 тыс. 700 человек.

Виктория Макарова

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# День здоровья , студенты , Студенческая весна

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