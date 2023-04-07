  • 7 апреля 20237.04.2023пятница
  • В Тюмени -4..-6 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области работодатели предлагают 19 тысяч вакансий

Общество, 17:31 07 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

18,9 тыс. вакансий предлагают работодатели Тюменской области по данным на 6 апреля 2023 года.

Как сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения региона, в настоящее время численность зарегистрированных безработных составляет 2,9 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы достигает 0,41 %.

С начала года в органы службы занятости населения региона за содействием в поиске работы обратились 7,6 тыс. жителей, из них трудоустроено 3,7 тыс.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# безработица , вакансии , трудоустройство , уровень безработицы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:20 07.04.2023Тобольские врачи провели эмболизацию артерии пациентке с опасным кровотечением
17:53 07.04.20238 апреля - события дня
17:31 07.04.2023В Тюменской области работодатели предлагают 19 тысяч вакансий
17:20 07.04.2023Тюменские поисковики разыскали сестру погибшего красноармейца Вениамина Гвоздикова