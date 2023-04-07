В Тюменской области работодатели предлагают 19 тысяч вакансий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

18,9 тыс. вакансий предлагают работодатели Тюменской области по данным на 6 апреля 2023 года.

Как сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения региона, в настоящее время численность зарегистрированных безработных составляет 2,9 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы достигает 0,41 %.

С начала года в органы службы занятости населения региона за содействием в поиске работы обратились 7,6 тыс. жителей, из них трудоустроено 3,7 тыс.