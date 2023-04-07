Жительница Заводоуковского района задушила соседку платком

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Восемь лет лет проведет в колонии жительница Заводоуковского округа, задушившая свою соседку платком. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, удовлетворен также иск мужа и сына погибшей о компенсации морального вреда в 2 млн рублей.

Как известно из материалов дела, 13 сентября 2021 года жительница с. Новая Заимка в очередной раз поссорилась с соседкой, сбила ее с ног и задушила шейным платком.

Тело убитой селянка перетащила в стайку, а затем пошла домой и сама сообщила о случившемся в полицию. В суде выяснилось, что конфликт между соседями уже давно длился конфликт, этот факт был подтвержден показаниями свидетелей.

Суд учел смягчающие обстоятельства, а также частичное возмещение вреда потерпевшему в сумме 50 тыс. рублей.