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Жительница Заводоуковского района задушила соседку платком

Происшествия, 12:45 07 апреля 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Восемь лет лет проведет в колонии жительница Заводоуковского округа, задушившая свою соседку платком. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, удовлетворен также иск мужа и сына погибшей о компенсации морального вреда в 2 млн рублей.

Как известно из материалов дела, 13 сентября 2021 года жительница с. Новая Заимка в очередной раз поссорилась с соседкой, сбила ее с ног и задушила шейным платком.

Тело убитой селянка перетащила в стайку, а затем пошла домой и сама сообщила о случившемся в полицию. В суде выяснилось, что конфликт между соседями уже давно длился конфликт, этот факт был подтвержден показаниями свидетелей.

Суд учел смягчающие обстоятельства, а также частичное возмещение вреда потерпевшему в сумме 50 тыс. рублей.

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# Заводоуковский район , суд , убийство

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