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50 дзюдоистов представят Тюменскую область на всероссийском турнире

Спорт, 14:35 07 апреля 2023

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Дзюдоисты из пяти федеральных округов соберутся в Тюмени 8 апреля на всероссийских соревнованиях, посвященных памяти заслуженного тренера России Славика Кудзиева. На татами выйдут более 150 спортсменов.

Турнир начнется в 10 часов в центре подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" по адресу: ул. Валерии Гнаровской, 1. Тюменскую область представят 50 спортсменов, в их числе Шамсутдин и Шамиль Умаевы, Эльдар Аллахвердиев и Никита Дибрин.

Вход для зрителей и болельщиков свободный. Также будет организована онлайн-трансляция по ссылке.

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