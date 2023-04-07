50 дзюдоистов представят Тюменскую область на всероссийском турнире

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Дзюдоисты из пяти федеральных округов соберутся в Тюмени 8 апреля на всероссийских соревнованиях, посвященных памяти заслуженного тренера России Славика Кудзиева. На татами выйдут более 150 спортсменов.

Турнир начнется в 10 часов в центре подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" по адресу: ул. Валерии Гнаровской, 1. Тюменскую область представят 50 спортсменов, в их числе Шамсутдин и Шамиль Умаевы, Эльдар Аллахвердиев и Никита Дибрин.

Вход для зрителей и болельщиков свободный. Также будет организована онлайн-трансляция по ссылке.