Второй фестиваль дарения #МыВместе пройдет в Тюменской области

| Фото: сообщество "Добровольческое движение | Тюменская область" ВКонтакте (скриншот с видео) | Фото: сообщество "Добровольческое движение | Тюменская область" ВКонтакте (скриншот с видео)

Жителей Тюменской области приглашают обменяться подарками и хорошим настроением на фестивале дарения в рамках акции #МыВместе на открытой площадке ДТиС "Пионер" 21 апреля. В муниципалитетах места проведения мероприятия назовут позже.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила координатор акции в Тюмени и Тюменской области Анастасия Баканова.

По ее словам, в прошлом году событие прошло впервые и вызвало активный отклик горожан. Им понравилось дарить и получать подарки, участвовать в интерактивах и просто интересно и с пользой проводить время на свежем воздухе в хорошей компании. Поэтому организаторы решили сделать мероприятие более масштабным и выйти на областной уровень.

В 2022 году в фестивале приняли участие более 600 человек, работали 40 площадок. Подарки были разные: детские игровые наборы, бытовая техника, сертификаты на товары и услуги. Участие для партнеров было бесплатным.

Кстати, партнерами могут стать коммерческие, некоммерческие организации, опорные и студенческие центры добровольчества, образовательные организации и бизнес. Они могут презентовать свою продукцию или услуги, провести танцевальную разминку, шоу-программу. Кроме того, развернуть консультационный пункт или спортплощадку, провести мастер-класс, квест-игру, конкурсы, квизы, викторины.

Площадки и их оформление создают сами партнеры, а "Пионер" предоставляет территорию и подключение. Каждый организатор своей локации самостоятельно определит, что будет дарить и в каком количестве.

Анастасия Баканова выразила надежду, что на втором фестивале участников будет еще больше, как и подарков.

"В прошлом году мы приглашали на фестиваль вынужденных переселенцев из Донбасса. В этом продолжим добрую традицию. Также гостями мероприятия станут семьи военнослужащих, их дети. А вообще ждем всех, чтобы получить, как минимум, настроение, как максимум - подарок", - подчеркнула Анастасия Баканова.

Координатор напомнила, что с 16 по 21 апреля любой желающий житель города и области может принести небольшой подарок в региональный штаб помощи #МЫВместе, расположенный во Дворце творчества и спорта "Пионер". А взамен получить приятный сюрприз и приглашение на фестиваль дарения.

Желающим разместить свою площадку на фестивале нужно подать заявку.

| Фото: сообщество "Добровольческое движение | Тюменская область" ВКонтакте | Фото: сообщество "Добровольческое движение | Тюменская область" ВКонтакте

Инна Кондрашкина