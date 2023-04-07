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Около 145 тысяч штрафов заплатят жители Тюменской области за нарушения ПДД

Общество, 13:51 07 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

144 тыс. 996 постановлений о штрафе вынесли нарушителям правил дорожного движения автоинспекторы Тюменской области с начала 2023 года.

Из них своевременно оплачены 118 тыс. 583 штрафов. В отношении лиц, не оплативших штрафы в сроки, возбужденно более 1 тыс. 800 административных дел.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости своевременной оплаты не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , штрафы

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