Набережную Туры в Тюмени моют шампунем

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

От пыли и грязи отмывают гранитное покрытие набережной Туры в Тюмени. Как сообщает городская администрация, для этого используют специальный шампунь.

"Шампунь удаляет масляные, жировые следы, пыль и грязь, не повреждает поверхности, он не токсичен и полностью биоразлагаемый", – рассказал ведущий инженер МБУ "Тюменьгормост" Николай Марков.

Также работники предприятия приступили к покраске урн. Напомним, что общегородской субботник состоится в Тюмени 22 апреля.