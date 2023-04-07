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Набережную Туры в Тюмени моют шампунем

Общество, 14:13 07 апреля 2023

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

От пыли и грязи отмывают гранитное покрытие набережной Туры в Тюмени. Как сообщает городская администрация, для этого используют специальный шампунь.

"Шампунь удаляет масляные, жировые следы, пыль и грязь, не повреждает поверхности, он не токсичен и полностью биоразлагаемый", – рассказал ведущий инженер МБУ "Тюменьгормост" Николай Марков.

Также работники предприятия приступили к покраске урн. Напомним, что общегородской субботник состоится в Тюмени 22 апреля.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

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# набережная , субботник

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