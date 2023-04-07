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В Тюменской области шесть творческих коллективов получат по 300 тысяч рублей

Общество, 16:47 07 апреля 2023

vk.com/festlub72 | Фото: vk.com/festlub72

Шесть творческих коллективов из Казанского, Нижнетавдинского, Тюменского, Абатского районов, Ялуторовска и Тюмени признаны победителями конкурсного отбора по предоставлению грантовой поддержки. Они получат на реализацию проектов по 300 тыс. рублей.

Как сообщает региональный инфоцентр со ссылкой на департамент культуры Тюменской области, всего на конкурс поступило 11 заявок.

"Гранты помогают воплотить самые яркие творческие замыслы и проекты. Областной департамент поддерживает любительские творческие коллективы с 2020 года. За это время в конкурсе грантов приняли участие 52 организации, гранты получили 24 коллектива из 16 муниципальных образований Тюменской области на общую сумму более семи миллионов рублей", - сказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Обладателями грантов стали: ансамбль народных инструментов "Былина" Казанского района, театральная студия "Антураж" Нижнетавдинского района, хор русской песни "Сибирь" Тюменского района, хореографический коллектив "Метелица" из Абатского, духовой оркестр Ялуторовска и хор украинской народной песни "Чиста криниця" ДНК "Строитель".

Конкурс проводится в рамках реализации регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

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# Елена Майер , любительские коллективы , национальный проект Культура

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