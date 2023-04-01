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Тюменских подростков приглашают на фестиваль "8 БИТ"

Общество, 14:11 10 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Присоединиться ко второму онлайн-фестивалю "8 БИТ" предлагают жителям Тюменской области. Он проходит с 10 по 15 апреля, сообщает тюменский Центр робототехники и АСУ.

Темы фестиваля будут интересны как подросткам, которые решают, кем стать, так и взрослым, которые хотят разобраться в digital-профессиях.

"На фестивале можно будет поупражняться в написании кода, ощутить себя нейро-художником, создать бота-помощника и увидеть, как разрабатывались компьютерные игры в прошлом. Специально для родителей в рамках фестиваля будет отдельный трек, в котором эксперты Яндекс Учебника расскажут, как помочь ребёнку сориентироваться в digital-профессиях", - отмечают организаторы.

Ведущими фестиваля станут известные блогеры. Познакомиться с программой и экспертами мероприятия можно на сайте.

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