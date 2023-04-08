Акцию "Маёвка" объявили сотрудники "Культурной точки" на ул. Дзержинского в Тюмени

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Акцию "Маёвка" проводят сотрудники информационного киоска "Культурная точка" на ул. Дзержинского в Тюмени с 7 по 13 апреля. Они предлагают 10 % скидку на концерты с 5 по 28 мая, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Под скидки попали: Ночной концерт ТФО "Дух ветра", "Музыка и живопись. СССР", "Музыка России", Гала-концерт "Солист оркестра", "Лаборатория ритма 3". Также дешевле можно купить билеты на закрытие симфонического сезона, 28 мая.