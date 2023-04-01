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Тюменская ткачиха Наталья Денисова расскажет о новой жизни ковров

Общество, 08:26 12 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская ткачиха Наталья Денисова станет специальным гостем библиотечного центра для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15, корп. 1) 15 апреля в 16 часов. Она расскажет об истории, сохранении и новой жизни тюменских ковров, сообщают организаторы.

Зрителям покажут фильм "Пряничный домик. Сибирский ковёр", познакомят с книгой Натальи Сезевой "Ковры России. Тюменский ковёр".

"Также гостям библиотеки поведают о том, что тюменский махровый ковёр имеет сходство с бухарским ковром - джульхирсом практически по всем показателям. Вероятно, бухарский длинноворсовый джульхирс предопределил рождение такого уникального художественного явления, как тюменский махровый ковёр, получивший на сибирской земле сугубо местную и оригинальную трактовку, индивидуальный стиль", - сказали организаторы встречи.

Записаться на мероприятие можно по телефону: 26-40-02. Возрастное ограничение: 12 +.

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# ковроткачество , ковры , Наталья Денисова

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