Двое детей и один взрослый пострадали в аварии в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трое человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Ишимском районе 10 апреля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Около 16 часов на 3-м км автодороги Ишим – Синицино произошло столкновение автомобилей "ВАЗ-2114" и KIA Ceed.

По предварительным данным, отечественная легковушка выехала на полосу встречного движения. В результате ДТП 43-летний мужчина, управлявший отечественным автомобилем и два пассажира KIA – мальчики 7 и 11 лет – с различными травмами госпитализированы в больницу.

Дети находились на заднем сиденье автомобиля и были пристегнуты ремнями безопасности. Обстоятельства происшествия выясняются.