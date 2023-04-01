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Чемпионат и первенство по перетягиванию каната впервые пройдут в Тюмени

Спорт, 08:41 12 апреля 2023

департамента по спорту и молодёжной политике администрации Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодёжной политике администрации Тюмени

Чемпионат и первенство города по перетягиванию каната впервые пройдут в Тюмени в СК "Строймаш". Первенство запланировано на 29 апреля, чемпионат соберет сильнейших спортсменов 24 июня, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

К участию в первенстве допускаются спортсмены в возрасте от 15 до 22 лет, в чемпионате – старше 18 лет. В состав команды должны входить 10 спортсменов, два из которых запасные. В смешанной команде: 5 юношей и 5 девушек, из них один юноша и одна девушка - запасные.

Предварительные заявки на участие необходимо направлять в региональное отделение общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация перетягивания каната" Тюменской области на электронную почту gdanova-t@mail.ru.

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# первенство , соревнования , чемпионат

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