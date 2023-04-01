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Докфильм "Техноромантики" бесплатно покажут тюменцам

Общество, 10:05 12 апреля 2023

мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Документальный фильм "Техноромантики" о московской группе "Биоконструктор" бесплатно покажут в Тюмени в киноклубе "Конторы пароходства" 17 апреля, начало - в 19 часов, сообщают организаторы.

Картина рассказывает о музыкантах из андеграунда, которые пытались пробиться в зарождающийся шоу-бизнес и в итоге распались на два новых коллектива — "Био" и "Технологию". В съемках приняли участие многие ключевые герои техно-поп-направления СССР, включая музыкантов из группы "Альянс".

Сеанс пройдет в большом зале мультицентра "Контора пароходства". Вход бесплатный, обязательна регистрация, возрастное ограничение 18+.

Киноклуб — это совместный проект мультицентра "Контора пароходства" и молодежного информационного портала Moi-portal.ru. Кинопоказы проводятся один–два раза в месяц, после сеансов проходит обсуждение фильма.

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# киноклуб , Контора пароходства

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