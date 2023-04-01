В Тюменский водоканал поступило 162 сообщения об открытых колодцах с начала года

| Фото: ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: ООО "Тюмень Водоканал"

162 сообщения об открытых канализационных и водопроводных колодцах поступило в "Росводоканал Тюмень" с начала 2023 года. Все заявки были отработаны в короткие сроки, сообщает пресс-служба компании.

"Получив информацию, мы немедленно направляем в указанное место бригаду. У каждого мастера на планшетном компьютере есть доступ к интерактивной карте коммуникаций, которая помогает ему быстро найди колодец и определить диаметр люка", - рассказал начальник центральной диспетчерской службы "Росводоканал Тюмень" Максим Мошкин.

Причины открытых колодцев могут быть разными. Крышки ломаются под весом габаритных большегрузов, иногда их сдвигает уборочная техника. Нередко крышки воруют. Так, жители улицы Судоремонтной в социальных сетях сообщили о том, что во дворе их дома с одного колодца несколько раз пропадала крышка. Сотрудники водоканала закрепили люк, используя антивандальные средства.

Росводоканал напоминает об опасности открытых люков и просит жителей сообщать об открытых колодцах по телефону 540-940 либо на сайте предприятия в разделе "Увидел открытый люк? Сообщи!". Об открытых люках в водоканале также узнают при плановых обследованиях коммуникаций или из социальных сетей.