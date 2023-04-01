Старт всероссийскому голосованию по выбору объектов благоустройства дадут 15 апреля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийской голосование по выбору объектов благоустройства в 2024 году начнется 15 апреля 2023 года. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на замглавы Минстроя России Алексей Ересько.

Голосование продлится по 31 мая. Заинтересованность людей жить в комфортной городской среде, добавил Алексей Ересько.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства в первый раз было проведено в 2021 году. Россияне старше 14 лет могли выбрать, какие именно проекты создания комфортной городской среды будут в первую очередь реализованы в их местности.

В 2021 году в голосовании приняли участие 9,7 млн человек, в 2022 — уже 10,7 млн. В 2022 году на конкурс были представлены 5 тыс. проектов, в том числе добавлена категория "Дворовые территории".