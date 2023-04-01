В День космонавтики для юных тюменцев устроят "инопланетянскую" дискотеку

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Космическая интерактивно-развлекательная программа для детей "Космический полет, или просто космос" пройдет в ДК "Нефтяник" в День космонавтики, 12 апреля. Начало – в 12 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор события Елена Тютьева, посетителей ждет яркая программа на тему космоса. Изюминкой станут игры на большом светодиодном экране.

"Огромный загадочный мир космоса станет доступен в легкой игровой форме. Программа включает в себя логические задачки и викторину на экране, мультимедийные конкурсы, игры с залом и выступлениями талантливых артистов. Завершением праздника станет инопланетянская дискотека. Советую надеть удобную одежду", – рассказала Елена Тютчева.

После праздника гости смогут фотографироваться с героями вечеринки.

Программа будет проходить в малом зале вместимостью в 180 человек. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова