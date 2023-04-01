Инвестор из Санкт-Петербурга получит разрешение на проведение работ на Круглой бани до конца года

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Научно-исследовательские и изыскательские работы продолжаются на Круглой бане в Тюмени. Разрешение на проведение работ действует до 31 декабря 2023 года, сообщает региональный комитет культурного наследия.

"12 апреля самое время поговорить о космическом будущем объекта культурного наследия регионального значения "Общественная баня" по ул. Ленина, 3, строение 1. По задумке правообладателя итогом большого процесса реставрации, который начинается с составления и утверждения проектной документации, станет открытие в здании современного планетария", - написали специалисты ведомства на своей странице во ВКонтакте.

Объявление об открытии бани в газете «Красное знамя» от 5 сентября 1931 года. | Фото: vk.com/komitet_nasledie72 Объявление об открытии бани в газете «Красное знамя» от 5 сентября 1931 года. | Фото: vk.com/komitet_nasledie72

Преобразование Круглой бани – проект, который даст импульс развитию креативных индустрий Тюмени. Предприниматель, инвестор из Санкт-Петербурга Евгений Гудов два года назад заключил договор с администрацией города на создание здесь планетария. Объект находится на завершающем этапе разработки научно-проектной документации. Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал во время заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Тюмени 16 декабря 2022 г.

В концепции реконструкции ул. Ленина, которая началась с 1 апреля, отдельно проработана территория вокруг Круглой бани. "Безусловно, это будет изюминкой нашего города - единственный объект конструктивизма станет Планетарием. Все мы ждем этот долгожданный проект", - сказал руководитель управы ЦАО Артём Павлюченко.

Анжела Лебедева